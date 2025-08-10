Aggredisce la moglie con una roncola: arrestato nella notte a Fiesole

Cronaca Fiesole
Nella notte appena trascorsa, una donna è stata soccorsa in un'abitazione a Fiesole dopo un'aggressione e ora si trova in pericolo di vita. A ferirla con una roncola, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si sono precipitati sul posto a seguito di una chiamata al 112, il marito, cittadino tunisino di 45 anni arrestato in flagranza per tentato omicidio.

L'arma con la quale è stata colpita la donna è stata sequestrata. Rianimata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti la donna, fiesolana, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove ora si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali, anche se non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, l'uomo è stato condotto presso il carcere di Firenze Sollicciano.

