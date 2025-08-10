Beach soccer, Lenergy Pisa è campione d'Italia

Il Lenergy Pisa beach soccer è campione d'Italia: la squadra, con la finale di ieri disputata a Cirò Marina (Crotone), battendo 2-1 il Catania ha conquistato per la terza volta il campionato. E il tricolore del beach soccer torna in Toscana.

Di seguito il comunicato del Pisa Beach Soccer.

Domusbet.tv Catania BS: Josep Jr., De Nisi, Joao, Allison, Leone, Campagna, Valenti, Fred, Barbagallo, Giordani, Shalabi. All.: Santos.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Armadori, Bertacca, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci.

Reti: 1’st Datinha, 2’st Allison, 11’st Bertacca.

"Per aspera ad astra", in estrema sintesi la lunga stagione del Lenergy Pisa BS, passata per le eliminazioni ai quarti di finale di Euro Winners Cup e Coppa Italia Serie A. Ma il lieto fine esiste anche nello sport. E allora, sì, è tutto vero: Lenergy Pisa BS è campione d’Italia, per la terza volta nella storia. Lo scudetto arriva al termine di una finale di Campionato tesa e combattuta contro Domusbet.tv Catania BS, campione d’Europa in carica e campione d’Italia uscente. A Cirò Marina il primo periodo regala emozioni ma non reti, quindi l’incontro esplode nella ripresa: a pochi secondi dal calcio d’inizio Hulk premia l’inserimento sul secondo palo di Datinha, che porta avanti i nerazzurri. Il vantaggio toscano dura solo una manciata di secondi, perché Allison insacca una rovesciata, con la complicità di una deviazione. Quindi è di Bertacca il gol decisivo, un diagonale vincente che si deposita alle spalle di Barbagallo, per la gioia dell’intera squadra di Marrucci. Il terzo periodo passa per l’infortunio di Hulk, le parate di Casapieri e le emozioni vissute alla Puntocuore Beach Arena dal pubblico, impreziosito di sostenitori arrivati dalla Toscana. La squadra nerazzurra difende il vantaggio nell’ultimo parziale con intelligenza e qualità, personalità e fame di vittoria. Al triplice fischio la tensione si rivela gioia, allora tra lacrime e sorrisi la città di Pisa si riconosce sulla vetta del beach soccer italiano. È un successo grande, importante, avvalorato dalle difficoltà di una stagione segnata da sfortuna, infortuni e delusioni. Invece sotto il cielo di Cirò Marina è Lenergy Pisa ad alzare il trofeo più prestigioso d’Italia. Non mancano poi i riconoscimenti individuali: Edson Hulk si conferma capocannoniere del Campionato di Serie A, Leandro Casapieri invece miglior portiere della competizione e MVP della finale scudetto. È la vittoria di capitan Luca Barsotti e compagni, di mister Matteo Marrucci e del suo staff, del presidente Alessandro Donati e di tutta la società, del direttore Andrea Pelli e di tutta la dirigenza. Proprio nel giorno di compleanno della torre pendente, si corona il sogno: Pisa è campione d’Italia.