Festa patronale di San Donato a Livizzano nel segno di Caterina Morelli e Don Milani

Storica visita di Padre Bernardo Francesco Maria Gianni, Abate di San Miniato al Monte (Firenze) a San Donato a Livizzano. Nel giorno della recente Festa Patronale, in molti si sono chiesti il perché della presenza del Monaco della Comunità, radicata nella Regola di San Benedetto nella recente Festa patronale nella “Cittadella Mariana” fondata dall’Esorcista Don Mario Boretti. Infatti, San Miniato al Monte e San Donato a Livizzano sono associate armonicamente dalla persona di Caterina Morelli, le cui spoglie mortali riposano nel cimitero delle “Porte Sante”. La storia di Caterina Morelli, appartenente alla Fraternità di Comunione e Liberazione, è alquanto significativa nella società odierna, giacché rinunciò a particolari prestazioni mediche per non compromettere la vita che portava in grembo. Grazie alle note pittrici, le sorelle Antolini, il ricordo di Caterina Morelli è stato immortalato in un affresco presente nello “scettro di Maria”, l’imponente campanile di San Donato a Livizzano.

Partecipata la Celebrazione Eucaristica, presieduta dallo stesso Padre Bernardo Francesco Gianni, ed a cui hanno preso parte Don Paolo Brogi, Vicario di Empoli - Montelupo, Don Cristian Meriggi, Esorcista e Parroco di San Donato a Livizzano, Padre Raffaele Duranti, Esorcista ed appartenente alla Comunità del Carmelitani dell’Antica Osservanza della Basilica del Carmine a Firenze, il Diacono ed astronomo Claudio Allegri, l’Accolito, Francesco Mazzocchi, assistiti dai Cavalieri della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria. Tra le Autorità Civili e personaggi noti presenti, spiccava il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, accompagnato dal Cerimoniere della Polizia Municipale dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, il Cav. Vieri Lascialfari. Dato il particolare legame con Caterina Morelli non potevano non esserci le sorelle Viviana e Debora Antolini. Da registrare anche l’indicativa partecipazione di Alessandro Mazzerelli, Testimone delle “autentiche parole di Don Lorenzo Milani”, Manrico Casini Velcha, Esperto di “Opere Milaniane”, il Cav. Francolino Bondi, già Presidente del Consiglio di Castelnuovo di Garfagnana e Consigliere Onorario del Comitato Nazionale per Don Lorenzo Milani Profeta di Dio. Questa partecipazione era dovuta non solo al fatto che Don Lorenzo Milani ebbe a soggiornare a Montespertoli ed il suo ricordo è immortalato in un affresco nel “Muro della Memoria” di San Donato a Livizzano, ma anche perché a Campocatino, nel Comune di Vagli di Sotto, grazie al Sindaco, Mario Puglia, tra non molto sarà inaugurata una statua dedicata al “Profeta di Barbiana”. Soddisfazione per la riuscita dell’evento, è stata palesata dal Coordinatore della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria, Roberto Giolli.

Fonte: Ufficio stampa

