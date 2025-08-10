Incendio in strada a Sesto Fiorentino, coinvolti 5 mezzi e 2 alberi: indagini in corso

Cronaca Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Un incendio questa notte in strada a Sesto Fiorentino ha coinvolto cinque mezzi e due abeti nelle immediate vicinanze. Sul posto, poco dopo l'una in via degli Olmi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano, i carabinieri di Signa e la polizia di Stato. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato 3 van, 2 furgoni e i due alberi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un'autobotte effettuando lo spegnimento con schiumogeno del rogo, mettendo in sicurezza un mezzo pesante alimentato a Gnl (Gas naturale liquefatto) riscaldato per irraggiamento. Indagini in corso.

Notizie correlate

Sesto Fiorentino
Cronaca
27 Luglio 2025

Auto finisce contro un albero a Sesto Fiorentino, muore un 66enne

Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina a Sesto Fiorentino dopo essere finito con la sua auto contro un albero. È successo poco prima delle dieci [...]

Fucecchio
Cronaca
24 Luglio 2025

Controlli negli autolavaggi, 10 denunciati e 60mila euro di multe nel fiorentino

Controlli dei carabinieri negli autolavaggi a mano, finalizzati a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno portato in provincia di Firenze alla sospensione di 4 attività per gravi violazioni [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
20 Luglio 2025

Rotoballe in fiamme a Sesto Fiorentino, interviene l'elicottero

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti dalle ore 14.40 nel comune di Sesto Fiorentino in via Perfetti Ricasoli, per un incendio di rotoballe presenti su due fronti di [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina