Incendio in strada a Sesto Fiorentino, coinvolti 5 mezzi e 2 alberi: indagini in corso

Un incendio questa notte in strada a Sesto Fiorentino ha coinvolto cinque mezzi e due abeti nelle immediate vicinanze. Sul posto, poco dopo l'una in via degli Olmi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano, i carabinieri di Signa e la polizia di Stato. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato 3 van, 2 furgoni e i due alberi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un'autobotte effettuando lo spegnimento con schiumogeno del rogo, mettendo in sicurezza un mezzo pesante alimentato a Gnl (Gas naturale liquefatto) riscaldato per irraggiamento. Indagini in corso.

