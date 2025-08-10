Nel Pisano 17 persone denunciate nell'ultima settimana, 11 dopo controlli in strada

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Nell'ultima settimana i carabinieri di Pisa hanno denunciato 17 persone per varie violazioni nel corso di controlli per la sicurezza stradale, con un'attenzione al contrasto alla guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, sulla regolarità dei documenti e nel rispetto delle misure di prevenzione personali.

Nel dettaglio a Marina di Pisa un 19enne si è rifiutato di sottoporsi a un accertamento sanitario, dopo aver mostrato sintomi di assunzione di stupefacenti. Nello stesso luogo, un 36enne e un 28enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici rispettivamente di 1,84 g/l e 0,99 g/l.

A Peccioli, un 54enne è stato fermato e denunciato con un tasso di 1,76 g/l. A Migliarino di Vecchiano due uomini, un 47enne e un 40enne, sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi ai test per sostanze stupefacenti. Un 50enne a Pisa è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,82 g/l e in possesso di 10 grammi di hashish e 550 euro in contanti. Altri casi di guida in stato di ebbrezza hanno riguardato un 51enne a Palaia (tasso di 1,49 g/l), un 40enne a Pisa (1,47 g/l) e un 56enne a Vecchiano (0,84 g/l). Sempre qui un 22enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi a esami tossicologici, dopo che un test rapido era risultato positivo a cocaina e cannabinoidi.

I controlli non si sono limitati alla strada, ma hanno interessato anche il rispetto delle misure di prevenzione personali. Un 29enne e un 48enne sono stati denunciati per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. Un 41enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver infranto il Daspo urbano in centro a Pisa. Infine sono state denunciati un 49enne ed un 44enne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
9 Agosto 2025

È morto a 47 anni Francesco Malasoma, il fotografo che ha raccontato il Pisa Calcio

È morto a 47 anni Francesco Malasoma, fotografo pisano noto per aver raccontato con i suoi scatti lo sport cittadino e, in particolare, il Pisa Calcio, di cui ha immortalato [...]

Pisa
Cronaca
8 Agosto 2025

Muore mentre nuota 88enne abituale frequentatore delle spiagge di Tirrenia

Un uomo di 88 anni è deceduto nel pomeriggio a Tirrenia, sulla costa pisana, poco dopo aver accusato un malore mentre era in acqua. L'uomo, che frequentava abitualmente una spiaggia della [...]

Pisa
Cronaca
8 Agosto 2025

Marina di Pisa: revocato il divieto di balneazion tra piazza Baleari e piazza Sardegna

Torna balneabile il tratto di mare corrispondente a via Repubblica Pisana, a Marina di Pisa, tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Il Sindaco, Michele Conti, ha infatti revocato l’ordinanza n. [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina