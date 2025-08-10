Nel Pisano 17 persone denunciate nell'ultima settimana, 11 dopo controlli in strada

Nell'ultima settimana i carabinieri di Pisa hanno denunciato 17 persone per varie violazioni nel corso di controlli per la sicurezza stradale, con un'attenzione al contrasto alla guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, sulla regolarità dei documenti e nel rispetto delle misure di prevenzione personali.

Nel dettaglio a Marina di Pisa un 19enne si è rifiutato di sottoporsi a un accertamento sanitario, dopo aver mostrato sintomi di assunzione di stupefacenti. Nello stesso luogo, un 36enne e un 28enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici rispettivamente di 1,84 g/l e 0,99 g/l.

A Peccioli, un 54enne è stato fermato e denunciato con un tasso di 1,76 g/l. A Migliarino di Vecchiano due uomini, un 47enne e un 40enne, sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi ai test per sostanze stupefacenti. Un 50enne a Pisa è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,82 g/l e in possesso di 10 grammi di hashish e 550 euro in contanti. Altri casi di guida in stato di ebbrezza hanno riguardato un 51enne a Palaia (tasso di 1,49 g/l), un 40enne a Pisa (1,47 g/l) e un 56enne a Vecchiano (0,84 g/l). Sempre qui un 22enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi a esami tossicologici, dopo che un test rapido era risultato positivo a cocaina e cannabinoidi.

I controlli non si sono limitati alla strada, ma hanno interessato anche il rispetto delle misure di prevenzione personali. Un 29enne e un 48enne sono stati denunciati per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. Un 41enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver infranto il Daspo urbano in centro a Pisa. Infine sono state denunciati un 49enne ed un 44enne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

