Palio 16 agosto, il programma delle prove regolamentate

Piazza del Campo (foto gonews.it)

Si disputeranno in Piazza del Campo domani, lunedì 11, e martedì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2025. I cavalli dovranno essere presentati in piazza del Mercato alle ore 5.30.

Sono ottantasei i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2025.

Ecco il programma delle prove regolamentate di domani, lunedì 11 agosto.

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

1. CANARINU AA – Alessio Giannetti

1. DOROTEA DIMMONIA AA – Enrico Bruschelli

2. BENITOS AA – Nino Manca

2. UNGAROS – Sebastiano Murtas

3. VERANU – Giuseppe Zedde

3. BRIVIDO SARDO AA – Giuseppe Angioi

4. CHIOSA VINCE AA – Giosuè Carboni

4. ESPU AA – Federico Fabbri

5. BONITAS AA – Giovanni Puddu

5. AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

6. VOLPINO – Michel Putzu

6. DIAMANTE GRIGIO AA – Carlo Sanna

7. ZINIAS AA – Antonio Francesco Mula

7. GIOIA PURA AA – Gabriele Puligheddu

8. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri

8. BAILA AA – Mattia Chiavassa

TERZA PROVA

QUARTA PROVA

1. DIOCLEZIANO AA – Giosuè Carboni

1. COBALTO DA CLODIA AA – Massimo Columbu

2. EBERARDO AA – Giovanni Puddu

2. ECTHELION AA – Federico Fabbri

3. DUCE AA – Federico Guglielmi

3. CRIPTHA AA – Elias Mannucci

4. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani

4. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa

5. DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu

5. DREEHER AA – Marco Bitti

6. DONRODRIGO AA – Michel Putzu

6. CORALLO SARDO AA – Alessio Giannetti

7. DOLLARO AA – Nicolò Chiara

7. EBACIAMI AA – Luciano Zuncheddu

QUINTA PROVA

SESTA PROVA

1. BOMBOLINA – Nino Manca

1. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni

2. ELLENICO AA – Federico Fabbri

2. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

3. TEMPESTA BLU AA – Silvano Mulas

3. ENPIRE AA – Giorgio Frusteri

4. CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu

4. DAREDEVIL AA – Michel Putzu

5. COMPILATION AA – Federico Guglielmi

5. EIVITA AA – Salvatore Nieddu

6. DEMONI AA – Giovanni Puddu

6. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Antonio Francesco Mula

7. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Denny Scalas

7. CARONTES – Sebastiano Murtas

SETTIMA PROVA

1. ESMERALDA BAIA AA – Mattia Chiavassa

2. FENOMENALE AA – Gabriele Puligheddu

3. CASSIOX AA – Massimo Columbu

4. VOLCAN DE BONORVA – Paolo Mereu

5. ETRINTA AA – Federico Fabbri

6. EUSKALDI AA – Antonio Francesco Mula

7. UNAMORE – Alessandro Cersosimo

Le prove regolamentate di martedì 12 agosto.

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

1. BAGNOLO AA – Diego Minucci

1. FILIPPO RIU AA – Alessio Migheli

2. BANZAY AA – Denny Scalas

2. FIAMMANTE AA – Salvatore Nieddu

3. DESIDERATA AA – Giovanni Puddu

3. MORESCO AA – Michel Putzu

4. DOLCECOMELANUTELLA AA – Andrea Coghe

4. FRERE SOLEIL AA – Sebastiano Murtas

5. DONNA ROSA AA – Francesco Caria

5. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo

6. DORINDA AA – Alessio Giannetti

6. CARRASEGARE AA – Nino Manca

7. EARL AA – Giuseppe Angioi

7. ESTERINA AA – Enrico Bruschelli

TERZA PROVA

QUARTA PROVA

1. FAGHE A BONU AA – Alessandro Columbu

1. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto

2. ERACORONA AA – Alessio Giannetti

2. ERMESETHIESI AA – Nino Manca

3. CORINNE CLAR AA – Federico Fabbri

3. FIGURINO RIU AA – Alessio Migheli

4. DISTINTU AA – Niccolò Francesconi

4. FIZZA E SA LUNA AA – Salvatore Nieddu

5. ERITREA AA – Mattia Chiavassa

5. EROS OROTELLESE AA – Gabriele Puligheddu

6. ETUE AA – Vincenzo Turco

6. FORTZA PARIS AA – Pietro Masuri

7. FLICK AA – Jonatan Bartoletti

7. FULMINEO AA – Eleonora Paoli

QUINTA PROVA

1. ESMERALDA ELITE AA – Nino Manca

2. FANTOMAS AA – Vincenzo Turco

3. FENADIN AA – Antonio Francesco Mula

4. KING RIO AA – Silvano Mulas

5. FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri

6. ERMINIO BAIO AA – Mattia Chiavassa

7. ERAMUS AA – Alessandro Columbu

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa


