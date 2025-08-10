Palio 16 agosto, il programma delle prove regolamentate

Si disputeranno in Piazza del Campo domani, lunedì 11, e martedì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2025. I cavalli dovranno essere presentati in piazza del Mercato alle ore 5.30.
Sono ottantasei i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2025.
Ecco il programma delle prove regolamentate di domani, lunedì 11 agosto.
|
PRIMA PROVA
|
SECONDA PROVA
|
1. CANARINU AA – Alessio Giannetti
|
1. DOROTEA DIMMONIA AA – Enrico Bruschelli
|
2. BENITOS AA – Nino Manca
|
2. UNGAROS – Sebastiano Murtas
|
3. VERANU – Giuseppe Zedde
|
3. BRIVIDO SARDO AA – Giuseppe Angioi
|
4. CHIOSA VINCE AA – Giosuè Carboni
|
4. ESPU AA – Federico Fabbri
|
5. BONITAS AA – Giovanni Puddu
|
5. AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
|
6. VOLPINO – Michel Putzu
|
6. DIAMANTE GRIGIO AA – Carlo Sanna
|
7. ZINIAS AA – Antonio Francesco Mula
|
7. GIOIA PURA AA – Gabriele Puligheddu
|
8. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
|
8. BAILA AA – Mattia Chiavassa
|
TERZA PROVA
|
QUARTA PROVA
|
1. DIOCLEZIANO AA – Giosuè Carboni
|
1. COBALTO DA CLODIA AA – Massimo Columbu
|
2. EBERARDO AA – Giovanni Puddu
|
2. ECTHELION AA – Federico Fabbri
|
3. DUCE AA – Federico Guglielmi
|
3. CRIPTHA AA – Elias Mannucci
|
4. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
|
4. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
|
5. DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu
|
5. DREEHER AA – Marco Bitti
|
6. DONRODRIGO AA – Michel Putzu
|
6. CORALLO SARDO AA – Alessio Giannetti
|
7. DOLLARO AA – Nicolò Chiara
|
7. EBACIAMI AA – Luciano Zuncheddu
|
QUINTA PROVA
|
SESTA PROVA
|
1. BOMBOLINA – Nino Manca
|
1. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni
|
2. ELLENICO AA – Federico Fabbri
|
2. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
|
3. TEMPESTA BLU AA – Silvano Mulas
|
3. ENPIRE AA – Giorgio Frusteri
|
4. CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu
|
4. DAREDEVIL AA – Michel Putzu
|
5. COMPILATION AA – Federico Guglielmi
|
5. EIVITA AA – Salvatore Nieddu
|
6. DEMONI AA – Giovanni Puddu
|
6. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Antonio Francesco Mula
|
7. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Denny Scalas
|
7. CARONTES – Sebastiano Murtas
|
SETTIMA PROVA
|
1. ESMERALDA BAIA AA – Mattia Chiavassa
|
2. FENOMENALE AA – Gabriele Puligheddu
|
3. CASSIOX AA – Massimo Columbu
|
4. VOLCAN DE BONORVA – Paolo Mereu
|
5. ETRINTA AA – Federico Fabbri
|
6. EUSKALDI AA – Antonio Francesco Mula
|
7. UNAMORE – Alessandro Cersosimo
Le prove regolamentate di martedì 12 agosto.
|
PRIMA PROVA
|
SECONDA PROVA
|
1. BAGNOLO AA – Diego Minucci
|
1. FILIPPO RIU AA – Alessio Migheli
|
2. BANZAY AA – Denny Scalas
|
2. FIAMMANTE AA – Salvatore Nieddu
|
3. DESIDERATA AA – Giovanni Puddu
|
3. MORESCO AA – Michel Putzu
|
4. DOLCECOMELANUTELLA AA – Andrea Coghe
|
4. FRERE SOLEIL AA – Sebastiano Murtas
|
5. DONNA ROSA AA – Francesco Caria
|
5. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo
|
6. DORINDA AA – Alessio Giannetti
|
6. CARRASEGARE AA – Nino Manca
|
7. EARL AA – Giuseppe Angioi
|
7. ESTERINA AA – Enrico Bruschelli
|
TERZA PROVA
|
QUARTA PROVA
|
1. FAGHE A BONU AA – Alessandro Columbu
|
1. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
|
2. ERACORONA AA – Alessio Giannetti
|
2. ERMESETHIESI AA – Nino Manca
|
3. CORINNE CLAR AA – Federico Fabbri
|
3. FIGURINO RIU AA – Alessio Migheli
|
4. DISTINTU AA – Niccolò Francesconi
|
4. FIZZA E SA LUNA AA – Salvatore Nieddu
|
5. ERITREA AA – Mattia Chiavassa
|
5. EROS OROTELLESE AA – Gabriele Puligheddu
|
6. ETUE AA – Vincenzo Turco
|
6. FORTZA PARIS AA – Pietro Masuri
|
7. FLICK AA – Jonatan Bartoletti
|
7. FULMINEO AA – Eleonora Paoli
|
QUINTA PROVA
|
1. ESMERALDA ELITE AA – Nino Manca
|
2. FANTOMAS AA – Vincenzo Turco
|
3. FENADIN AA – Antonio Francesco Mula
|
4. KING RIO AA – Silvano Mulas
|
5. FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri
|
6. ERMINIO BAIO AA – Mattia Chiavassa
|
7. ERAMUS AA – Alessandro Columbu
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
