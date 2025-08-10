Palio di Siena 16 agosto, l'elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

Sono ottantasei i cavalli ammessi alle prove regolamentate di lunedì 11 e martedì 12 agosto e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2025 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, lunedì 11 agosto, e di martedì 12 agosto.
CAVALLO – PROPRIETARIO
AMARCORD DE MORES – Salomone Nick Benveniste
BAGNOLO AA – Augusto Cerboni
BAILA AA – Alberto Manenti
BANZAY AA – Mattia Chiavassa
BENITO BAIO AA – Riccardo Bindi
BENITOS AA – Dario Colagè
BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
BOMBOLINA – Stefano Paccagnini
BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini
CANARINU AA – Mark Harris Getty
CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu
CARONTES AA – Giovanni Fattorini
CARRASEGARE AA – Federica Luchetti
CASSIOX AA – Alessandro Neri
CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
COMPILATION AA – Federica Saracini
CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis
CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri
CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci
DAREDEVIL AA – Marcello Roti
DEDALO KING AA – Federica Canu
DEMONI AA – Alessia Ara
DESIDERATA AA – Harry Arthur Louis Westerman
DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti
DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto
DISTINTU AA – Niccolò Francesconi
DOLCECOMELANUTELLA AA Camilla Marzi
DOLLARO AA – Francesco Scarparo
DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli
DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
DORINDA AA – Agnieszka Fiut
DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty
DOVIZIA AA – Andrea Viani
DREEHER AA – Andrea Pellegrini
DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi
EARL AA – Caterina Brandini
EBACIAMI AA – Maurizia Vitaliani
EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
ECTHELION AA – Giosuè Carboni
EIVITA AA – Salvatore Nieddu
ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
ENPIRE AA – Giorgio Frusteri
ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi
ERAMUS AA – Maria Monni
ERITREA AA – Stefano Bertoncini
ERMESETHIESI AA – Federica Luchetti
ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola
ERMOSA DE CAMPEDA AA – Massimo Bartolini
EROS OROTELLESE AA – Guido Cannoni
ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei
ESMERALDA ELITE AA – Dario Colagè
ESPU AA – Paolo Tondi
ESTERINA AA – Enrico Bruschelli
ETRINTA AA – Luca Francesconi
ETUE AA – Simone Tempesti
EUSKALDI AA – Ilaria Mella
FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu
FANTOMAS AA – Luca D’Ambrosio
FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri
FENADIN AA – Nico Pacchierotti
FENOMENALE AA – Massimo Bonci
FIAMMANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
FIGURINO RIU AA – Matteo Simone
FILIPPO RIU AA – Matteo Simone
FIZZA E SA LUNA AA – Antonello Piras
FLICK AA – Michele Lorenzetti
FORTZA PARIS AA – Adriano Muzzi
FRERE SOLEIL AA – Alessandro Carli
FULMINEO AA – Eleonora Paoli
GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
KING RIO AA – Ferruccio Valacchi
MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
MORESCO AA – Stefano Trochei
SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
TEMPESTA BLU AA – Stefano Fantinelli
UNAMORE – Stefano Vanni
UNGAROS – Alessio Dominici
VERANU – Alessandro Chiti
VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
VOLPINO – Franco Iannilli
ZINIAS AA – Chiara Marchetti
Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto.
CAVALLO – PROPRIETARIO
ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
ARESTETULESU – Mark Harris Getty
DIODORO AA – Ilaria Bisconti
DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
REMOREX – Massimo Columbu
VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
ZENIS – Elvira Valenti
ZENTILES – Didier Pierre Ryeland
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
