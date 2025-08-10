Palio di Siena 16 agosto, l'elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

Sono ottantasei i cavalli ammessi alle prove regolamentate di lunedì 11 e martedì 12 agosto e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2025 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, lunedì 11 agosto, e di martedì 12 agosto.

CAVALLO – PROPRIETARIO

AMARCORD DE MORES – Salomone Nick Benveniste

BAGNOLO AA – Augusto Cerboni

BAILA AA – Alberto Manenti

BANZAY AA – Mattia Chiavassa

BENITO BAIO AA – Riccardo Bindi

BENITOS AA – Dario Colagè

BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto

BOMBOLINA – Stefano Paccagnini

BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt

BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini

CANARINU AA – Mark Harris Getty

CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu

CARONTES AA – Giovanni Fattorini

CARRASEGARE AA – Federica Luchetti

CASSIOX AA – Alessandro Neri

CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni

COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu

COMPILATION AA – Federica Saracini

CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri

CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci

DAREDEVIL AA – Marcello Roti

DEDALO KING AA – Federica Canu

DEMONI AA – Alessia Ara

DESIDERATA AA – Harry Arthur Louis Westerman

DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti

DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto

DISTINTU AA – Niccolò Francesconi

DOLCECOMELANUTELLA AA Camilla Marzi

DOLLARO AA – Francesco Scarparo

DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli

DONRODRIGO AA – Michele Seazzu

DORINDA AA – Agnieszka Fiut

DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty

DOVIZIA AA – Andrea Viani

DREEHER AA – Andrea Pellegrini

DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi

EARL AA – Caterina Brandini

EBACIAMI AA – Maurizia Vitaliani

EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman

ECTHELION AA – Giosuè Carboni

EIVITA AA – Salvatore Nieddu

ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti

ENNALZU AA – Nicolò Farnetani

ENPIRE AA – Giorgio Frusteri

ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri

ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi

ERAMUS AA – Maria Monni

ERITREA AA – Stefano Bertoncini

ERMESETHIESI AA – Federica Luchetti

ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola

ERMOSA DE CAMPEDA AA – Massimo Bartolini

EROS OROTELLESE AA – Guido Cannoni

ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa

ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei

ESMERALDA ELITE AA – Dario Colagè

ESPU AA – Paolo Tondi

ESTERINA AA – Enrico Bruschelli

ETRINTA AA – Luca Francesconi

ETUE AA – Simone Tempesti

EUSKALDI AA – Ilaria Mella

FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu

FANTOMAS AA – Luca D’Ambrosio

FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri

FENADIN AA – Nico Pacchierotti

FENOMENALE AA – Massimo Bonci

FIAMMANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

FIGURINO RIU AA – Matteo Simone

FILIPPO RIU AA – Matteo Simone

FIZZA E SA LUNA AA – Antonello Piras

FLICK AA – Michele Lorenzetti

FORTZA PARIS AA – Adriano Muzzi

FRERE SOLEIL AA – Alessandro Carli

FULMINEO AA – Eleonora Paoli

GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino

KING RIO AA – Ferruccio Valacchi

MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa

MORESCO AA – Stefano Trochei

SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

TEMPESTA BLU AA – Stefano Fantinelli

UNAMORE – Stefano Vanni

UNGAROS – Alessio Dominici

VERANU – Alessandro Chiti

VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci

VOLPINO – Franco Iannilli

ZINIAS AA – Chiara Marchetti

Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di mercoledì 13 agosto.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman

ARESTETULESU – Mark Harris Getty

DIODORO AA – Ilaria Bisconti

DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri

REMOREX – Massimo Columbu

VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

ZENIS – Elvira Valenti

ZENTILES – Didier Pierre Ryeland

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa