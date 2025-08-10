Parcheggio multipiano dell'ospedale di Empoli, la segnalazione: "Auto in sosta selvaggia. Garantire ordine"

Cronaca Empoli
(foto di archivio)

Il mittente parla di una "situazione ormai insostenibile" e chiede "rispetto delle regole e sicurezza"

"L'area, che dovrebbe garantire ordine, sicurezza e accesso agevole a tutti i lavoratori, pazienti e visitatori, è diventata teatro di un parcheggio selvaggio inaccettabile". Il parcheggio in questione è quello multipiano dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, in via Boccaccio, oggetto della segnalazione che parla di una "situazione ormai insostenibile, che si verifica quotidianamente".

Il mittente, dipendente della struttura sanitaria, racconta che "le auto vengono lasciate ovunque: fuori dalle strisce, davanti alle porte d'uscita, in prossimità dell'imbocco delle rampe e, in alcuni casi, persino in modo tale da bloccare completamente le corsie di passaggio. Lavoro in questo ospedale e pago regolarmente il parcheggio" aggiunge, riferendo di mezzi in sosta "in modo irresponsabile e irregolare" e del rischio riscontrato per la sicurezza alla circolazione nell'area. "Tutto questo accade nella totale assenza di controlli e chi si comporta in maniera corretta, rispettando le regole e pagando il servizio, si ritrova penalizzato".

"Ritengo - si conclude la missiva - che non sia più accettabile questa situazione. Chiedo, a nome di tanti colleghi e cittadini che vivono le stesse difficoltà, che vengano presi provvedimenti urgenti per garantire ordine, rispetto delle regole e soprattutto sicurezza all'interno del parcheggio".

