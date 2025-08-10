Patrono di Orentano, alla festa di San Lorenzo anche il presidente Giani

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato alla Festa patronale di San Lorenzo, un appuntamento che rappresenta il cuore religioso e valoriale della comunità di Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto.

"Un importante momento di fede, cultura e tradizione che rafforza il senso di appartenenza e la memoria storica del territorio", ha sottolineato il presidente Giani. "La commemorazione quest’anno è stata ancora più speciale perché, dopo un lungo e accurato lavoro di restauro, è stato restituito alla comunità di Orentano lo storico organo della Parrocchia di San Lorenzo, risalente al 1858, un recupero sostenuto con convinzione dalla Regione Toscana, raccogliendo anche le sollecitazioni dell’ex sindaco Gabriele Toti". All’iniziativa, insieme al presidente Giani, era presente una delegazione del Comune di Castelfranco di Sotto con gli assessori Sgueo, De Donato e Bartoli.

La festa continuerà nei prossimi giorni con le iniziative nell'agosto Orentanese fino a domenica 17, con la tradizionale festa del Dolcione quest'anno dedicato alla prima squadra del "Pisa Sporting club", recentemente torna a militare in serie A (Qui il programma).