Pistoia, don Massimo Biancalani non è più il parroco di Vicofaro

Don Massimo Biancalani non è più il parroco di Vicofaro a Pistoia, parrocchia dove negli ultimi anni ha ospitato decine di migranti. A deciderlo il vescovo di Pistoia. Come riportato da il Manifesto, a Biancalani è stata offerta la direzione dell'Ufficio missionario diocesano.

A giugno scorso l'accoglienza nella parrocchia si era conclusa con il trasferimento di circa 150 migranti in altre strutture del territorio, in seguito all'ordinanza del sindaco di Pistoia disposta per criticità igienico sanitarie dopo i controlli. Poi a luglio lo sgombero forzato degli ultimi ospiti e la chiusura degli accessi.