Resti di un cadavere trovati nella pineta di Levante a Torre del Lago

Resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questo pomeriggio nella pineta di Levante a Torre del Lago, a Viareggio. A fare la macabra scoperta sarebbe stato, in base a quanto emerso, un uomo che era andato a passeggio con il cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento è spesso oggetto della presenza di spacciatori. In corso le indagini.

