Resti di un cadavere trovati nella pineta di Levante a Torre del Lago

Resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questo pomeriggio nella pineta di Levante a Torre del Lago, a Viareggio. A fare la macabra scoperta sarebbe stato, in base a quanto emerso, un uomo che era andato a passeggio con il cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento è spesso oggetto della presenza di spacciatori. In corso le indagini.
Notizie correlate
<< Indietro
Viareggio
Cronaca
10 Agosto 2025
Leonardo Pistoia, ventenne di Torre del Lago che organizza camminate per la sicurezza e contro lo spaccio, è stato aggredito e accoltellato durante la notte scorsa sulla marina della frazione [...]
Empoli
Cronaca
10 Agosto 2025
"L'area, che dovrebbe garantire ordine, sicurezza e accesso agevole a tutti i lavoratori, pazienti e visitatori, è diventata teatro di un parcheggio selvaggio inaccettabile". Il parcheggio in questione è quello [...]
Sesto Fiorentino
Cronaca
10 Agosto 2025
Intervento in corso nel primo pomeriggio di oggi a Sesto Fiorentino per un incendio di sterpaglie. Sul posto, tra via del Pantano e via Perfetti Ricasoli, sono presenti i vigili [...]