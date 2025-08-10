Torna la gara del Comprensorio del Cuoio: a Santa Croce attesi 200 giovani ciclisti

Torna la classica gara ciclistica del comprensorio del cuoio con formula rinnovata per il 2025, infatti l'evento sarà riservato alla categoria juniores (17-18 anni) sempre a carattere Nazionale. La gara organizzata dall'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno del presidente Federico Micheli si svolgerà domenica 17 agosto con partenza ed arrivo a Santa Croce sull'Arno con inizio alle ore 14,30 ed arrivo previsto intorno alle ore 17,30 dopo 120 km che da tradizione attraverseranno i vari Comuni del Comprensorio, con passaggio da Fucecchio per poi salire verso San Miniato da Via A.Moro, discesa su La Serra e transito da Montopoli in Val d'Arno, San Romano per poi entrare a Castelfranco di Sotto e proseguire per Santa Maria a Monte con due spettacolari passaggi nel centro storico, quindi attraverso Cerretti e Montefalcone viene fatto ritorno a Santa Croce dove inizierà un circuito di 15 km da ripetere 4 volte con la salita di Poggio Adorno; arrivo in Via Brunelleschi nei pressi del Palasport.

Risultano iscritti 200 corridori in rappresentanza di 34 società (di cui 3 straniere) che arrivano da tutte le regioni d'Italia. Spicca la presenza del campione italiano di categoria Vincenzo Carosi della Work Service. Altra novità del 2025 è l'abbinamento con la 63^ Coppa Pietro Linari che si svolgerà il giorno successivo a Borgo a Buggiano con gli stessi protagonisti della gara Santacrocese. Viene istituito anche un premio speciale in ricordo di Piero Pratesi lo sfortunato motociclista scomparso in un tragico incidente durante una gara ciclistica nel mese di Maggio a Stabbia. Gli ultimi 50 km saranno visibili tramite youtube e facebook dal sito Toscana Sprint e su TVL e Bike Channel.

