Toscana Rossa apre la sua corsa alle elezioni regionali, Bundu: "Noi alternativa al campo largo e alla destra"

Grande successo ieri pomeriggio, alla Lega Maestri d’Ascia e Calafati a Viareggio, dove la lista Toscana Rossa ha iniziato la sua corsa alle elezioni regionali 2025. Alla presenza di oltre 150 persone, le tre forze politiche che sostengono la lista (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile) hanno introdotto i candidati e le candidate nelle varie circoscrizioni toscane che hanno presentato le loro storie di impegno e militanza territoriale e i temi che saranno al centro della campagna elettorale. All’incontro hanno partecipato anche l’Assemblea No KEU, Valdera Avvelenata, Medicina Democratica e Sanitari per Gaza Firenze-Toscana, il Movimento No Base e altre realtà, invitate dalla lista per portare alcune delle vertenze principali di questi anni di amministrazione Giani.

È stato sottolineato da Antonella Bundu, candidata alla Presidenza della Giunta regionale della Toscana, che "la lista Toscana Rossa è la proposta politica alternativa al campo largo e al modello portato avanti dalla destra". Al centro del programma, a partire dalla demilitarizzazione del territorio, il no all’allargamento dell’aeroporto militare di Pisa, alla base militare GIS e Tuscania a San Rossore e Pontedera, al Comando NATO a Rovezzano, e la riconversione civile di Camp Darby, la destinazione di ogni finanziamento pubblico al welfare, a un piano straordinario per il diritto all’abitare, al lavoro, con l’istituzione di un salario minimo a 10 euro agganciato all’inflazione, un reale impegno nei controlli della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda le politiche ambientali è stato sottolineato il no alle grandi opere inutili, per una mobilità e un trasporto pubblico efficiente e capillare, una riconversione energetica dal basso e non come ulteriore area di sfruttamento per i giganti dell’energia. Infine, per quanto riguarda la salute, è stato ribadita la necessità di un piano straordinario di assunzioni del personale socio-sanitario, il ritorno alla sanità territoriale con particolare attenzione alle disabilità e alla salute mentale, e il ripristino di servizi pubblici e laici.

Con l’assemblea pubblica è stato dato il via alla raccolta firme: Toscana Rossa dovrà raggiungere quota 10.000 per poter presentare la lista alle elezioni del prossimo ottobre, una sfida che l’assemblea ha raccolto e che è convinta di vincere.

Fonte: Toscana Rossa

