Appuntamenti a Ferragosto al Parco Mediceo di Pratolino

Attualità Vaglia
Il Parco di Pratolino

A Ferragosto la tradizionale Messa alle 10.30 Il Parco Mediceo di Pratolino nel mese di agosto rimane aperto dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20, anche il venerdì di Ferragosto: un'occasione per trascorrere l'intera giornata all'aria aperta e al fresco, immersi nella natura e nella storia.

Possibile fare un pic-nic su uno dei tanti prati, portandosi il pranzo a sacco o, in alternativa, ristorarsi presso la Locanda del Parco (consigliata lA prenotazione allo 3335438336).

A Ferragosto, alle ore 10.30, in occasione della festività dell'Assunzione, verrà celebrata la SS. Messa nella Cappella all'interno del Parco.

Sono in programma anche camminate notturne con visita guidata dei giardini e delle costruzioni medicee. Poiché la data prevista del 22 è già sold-out, è possibile prenotare per il 30 agosto, nuova data messa a disposizione dalla Città metropolitana, proprietaria del complesso. Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria via e-mail, indicando numero e nome dei partecipanti, a parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it.

Il livello di difficoltà è facile e la durata di circa quattro ore. Appuntamento per tutti al cancello d'ingresso del Parco alle ore 19.15. Tutte le ulteriori informazioni saranno fornite al momento dell'iscrizione.

Il parco si trova in Via Fiorentina 276 a Vaglia, a mezz'ora circa da Firenze. Gli amici a quattro zampe sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio. Ingresso gratuito.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

