Bus bloccato a Livorno da auto in sosta vietata

Front Office Livorno
At- autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare se sussistano le condizioni per azioni legali nei confronti del proprietario dell’autovettura che, parcheggiata in sosta vietata, ha bloccato il passaggio del bus della Linea 30 impedendo lo svolgimento regolare del servizio di trasporto pubblico.

I fatti si sono svolto oggi 11 agosto 2025 attorno alle ore 08:15, quando il bus della Linea 30 si è dovuto fermare nel controviale di via Carducci a Livorno a causa di una autovettura in sosta vietata (si vedano foto).

AT per non interrompere totalmente il servizio di trasporto pubblico ha dovuto deviare le corse successive con partenza da piazza della Repubblica a Livorno per Calambrone.

La situazione è tornata alla regolarità solo dopo circa un’ora, verso le ore 09:11, a seguito dell’intervento della Polizia Municipale di Livorno.

Fonte: Autolinee Toscane

