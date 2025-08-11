Dante conquista il World Dog Show: è di Empoli il bassotto campione del mondo

Da Empoli sul tetto del mondo. Protagonista è il bassotto Dante, fresco di vittoria al World Dog Show, celebre esposizione cinofila che ogni anno si disputa in una città diversa e che, per questo 2025, è stata ospitata dalla Finlandia a Helsinki. Qui il quattro zampe empolese di 11 mesi, razza bassotto standard a pelo corto, è stato incoronato per la sua categoria con ben due premi, "campione mondiale bassotto standard a pelo corto giovani" e "campione mondiale di razza" (BOB, Best of Breed): "Vedere il mio Dante premiato è una soddisfazione immensa" commenta il proprietario Eddy Di Nardo.

Non solo. Conquistati i prestigiosi titoli nella giornata di domenica 10 agosto, dopo aver sfilato ed essersi mostrato ai giudici per portamento e bellezza, il bassotto è stato sotto i riflettori dei Best in Show, sia tra gli junior che tra i primi di tutte le razze in gara e in questo caso, come riferisce ancora Di Nardo, "è entrato tra i primi 12". In gara insieme a Dante, anche esemplari "di famiglia": "Il fratello è arrivato terzo ieri al campionato mondiale" ma era presente anche una sorellastra, "con la quale Dante ha vinto allo spareggio. Sono tutti dell’allevamento Antica Torre di Vecchiano".

Ad accompagnarlo al concorso, ma anche nella preparazione, il conduttore Artur Bullari. Una lunga passione quella di Di Nardo: "Sono nel mondo cinofilo dal 2001" ma quello con i bassotti è un legame che parte da lontano. "Da piccolo ne avevo uno. È stato il mio primo cane, ho sempre avuto il desiderio di prenderlo". Dante è nato il 27 agosto dello scorso anno, tra qualche giorno spegnerà la sua prima candelina e nonostante sia poco più che un cucciolo, si è già fatto notare: "In Italia si è distinto in ben cinque raduni internazionali. Manca un solo titolo a diventare campione italiano - aggiunge Eddy Di Nardo - ma andare al campionato mondiale e staccare tutti i soggetti della sua categoria, è una soddisfazione che non si può capire. Ringrazio il mio handler Artur Bullari e la mia allevatrice Gloria Maffei, dell’Antica Torre di Vecchiano". Il prossimo anno il World Dog Show dà appuntamento in Italia, con l’edizione 2026 a Bologna: "Parteciperemo di nuovo. Anche perché avrà 21 mesi e la categoria sarà quella dei veterani".

