Decreto sicurezza, Cordone (Lega): "Passo avanti sulla tutela dei cittadini"

"Con la conversione del Decreto Sicurezza in legge, Decreto voluto fortemente dalla Lega nell'ambito della coalizione di Centrodestra, normativa con più tutele per chi ci difende, più Sicurezza per i cittadini italiani e meno impunità per chi delinque, si fa un passo avanti per quanto riguarda le norme sulla Tutela dell'Ordine pubblico e sulla Sicurezza dei cittadini. Caposaldo di tutto ciò, rimangono la certezza, la severità e l'effettività della pena senza sconti e permessi vari, partendo dal presupposto che chi delinque deve andare in galera". Così si esprime Marco Cordone, esponente toscano della Lega Salvini Premier e figlio di una vittima della criminalità, tra l'altro fondatore del 'Comitato dalla Parte di Abele', Comitato nato per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia.

Marco Cordone, esponente toscano Lega Salvini Premier

Notizie correlate