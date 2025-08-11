Farmaceutica ospedaliera di Massa e Versilia, Francesco Manteghetti nuovo direttore

Francesco Manteghetti è il nuovo direttore dell’unità operativa di Farmaceutica ospedaliera di Massa e Versilia, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

L’attribuzione del nuovo ruolo è stata stabilita dalla delibera 793 del 2025, firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani, in considerazione delle competenze dimostrate negli anni nella gestione di situazioni complesse e della capacità di adottare procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi, oltre alle valutazioni ampiamente positive relative al suo operato come direttore facente funzione della stessa struttura.

Manteghetti si è laureato all’Università di Parma e successivamente si è specializzato al Policlinico di Modena. Ha continuato il proprio percorso formativo con un master in sperimentazione clinica ed uno in tecnologie farmaceutiche ed ha perfezionato il proprio bagaglio formativo con un master in gestione delle risorse umane.

All’interno dell’Azienda USL Toscana nord ovest Manteghetti ha ricoperto vari ruoli operativi, tra cui quello di responsabile di struttura semplice dipartimentale per l’ambito farmaceutico di Massa Carrara e ha lavorato anche all’Ospedale Meyer di Firenze nell’ambito di una specifica convenzione tra Aziende sanitarie. Ha al suo attivo vari incarichi di alta specializzazione, attività di docenza e numerose pubblicazioni. Dal 21 marzo 2024 svolgeva il ruolo di direttore facente funzione della Farmaceutica ospedaliera Massa-Viareggio.

L’unità operativa affidata alla guida del dottor Manteghetti si sviluppa sugli ospedali di Massa, Versilia, Carrara, Fivizzano e Pontremoli. Alla Farmaceutica ospedaliera è affidata una molteplicità di attività strategiche indispensabili per garantire l’operatività dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali, poiché si fa carico di gestire sia le esigenze terapeutiche interne alle strutture che le necessità dell’utenza che accede ai punti farmaceutici di continuità.

“Con questa nomina - sottolinea la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - si riempie un’altra casella importante nell’organigramma aziendale. Grazie alla sua professionalità e alla sua disponibilità, sono certa che il dottor Manteghetti saprà consolidare la qualità del servizio fornito alla cittadinanza dei territori di Massa e Versilia e sarà in grado di accrescere e valorizzare le competenze presenti in un settore importante e delicato come quello della Farmaceutica. Gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico”.

“Sono onorato di poter ricoprire il ruolo assegnatomi dalla Direzione aziendale – evidenzia Francesco Manteghetti – e sarà per me motivo di orgoglio lavorare assiduamente per garantire gli obiettivi strategici assegnati. La nostra Unità operativa è articolata e ricca di professionisti, con i quali auspico di sviluppare ulteriormente una progettualità costruttiva, per rispondere in maniera adeguata a tutte le sfide di ogni giorno, per colmare le esigenze dei pazienti e dei cittadini”.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

