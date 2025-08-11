Firenze celebra l’81° anniversario della Liberazione: la Martinella risuona, in piazza anche la bandiera palestinese

Con i rintocchi della Martinella, la storica campana della Torre di Arnolfo che l’11 agosto 1944 annunciò alla città il ritorno alla libertà, Firenze ha aperto oggi le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.

«In un momento storico in cui i conflitti internazionali sono sempre più acuti, con drammi come quello di Gaza, il suono della Martinella risuona ancora più forte e scuote le nostre coscienze», ha dichiarato la sindaca Sara Funaro, sottolineando l’importanza di tramandare la memoria attraverso libri, documentari e testimonianze per formare cittadini consapevoli.

In piazza della Signoria, mentre risuonavano i rintocchi, una ventina di persone hanno esposto la bandiera della Palestina.