Incendio boschivo a Fucecchio minaccia abitazioni, sul posto più squadre e un elicottero

Vasto incendio oggi nel comune di Fucecchio, in località Massarella- Le Vedute. Le fiamme stanno interessando un'area boschiva e le fiamme starebbero minacciando alcune abitazioni. Sul posto più squadre tra vigili del fuoco, VAB di Limite, un elicottero del servizio antincendio regionale e personale della Protezione Civile. Sono in corso le operazioni di spegnimento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

