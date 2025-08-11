Incendio in un appartamento nel centro di Livorno, grave un 54enne

Livorno
Incendio in un appartamento nel centro di Livorno questa mattina intorno alle 11: un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito. Le fiamme si sono sviluppate al quarto piano di uno stabile in via San Carlo; il 54enne, solo in casa, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con ustioni e problemi da inalazione di fumo. Tra le cause probabili c’è una sigaretta lasciata accesa mentre l’uomo si è addormentato. I vigili del fuoco, con due squadre e i carabinieri, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione.

