La Galleria dell’Accademia di Firenze aperta straordinariamente anche a Ferragosto

Ferragosto immersi tra i capolavori della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il museo fiorentino aprirà con orario ordinario e ingresso a pagamento in occasione della festività dell’Assunzione di Maria al cielo. Nel weekend di metà agosto sarà possibile trascorrere piacevoli giornate tra le sale del museo, che resterà aperto al pubblico dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso ore 18,20). All’interno della Galleria dell’Accademia di Firenze sono visitabili le collezioni pittoriche e scultoree, come ad esempio i dipinti a fondo oro prodotti tra il Duecento e il primo Quattrocento, i capolavori dell'arte rinascimentale, le grandi pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e le celebri sculture di Michelangelo: il David e i Prigioni. Non meno importanti, la collezione dei modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni - esposti all'interno della Gipsoteca - e il Dipartimento degli Strumenti Musicali, che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana Medici e Lorena.

Ricordiamo che la prenotazione è fortemente consigliata per evitare l’attesa all’esterno del museo (al costo di 4 euro), disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo.