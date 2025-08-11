L'appello dell'Aoup: "È importante continuare a donare sangue anche in estate"

Sanità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

"È importante continuare a donare sangue, anche in questi mesi estivi, per assicurare cure a chi ne ha bisogno. E si può donare e ricevere sangue in assoluta sicurezza" - sottolinea Maria Lanza, direttrice dell’unità operativa Officina trasfusionale Avno dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana -: da metà luglio la Regione Toscana ha infatti attivato il test WNV-NAT che viene eseguito, in aggiunta a quelli già previsti, su tutte le donazioni effettuate da chi ha soggiornato, anche solo per una notte, in zone dove la presenza del virus West Nile Virus (trasmesso principalmente attraverso la puntura delle zanzare)".

La Regione Toscana ha incaricato proprio il Centro di Qualificazione biologica dell’Aoup - afferente all’unità operativa Officina trasfusionale Avno - come centro di riferimento per la centralizzazione dei test sierologici di conferma allo screening di tutta la Toscana, nonché dei test microbiologici di selezione e validazione dei donatori. Maria Carla Iorio, biologa del Centro, ed emosorvegliante regionale, è la figura di riferimento per gli aspetti della sorveglianza infettivologica di tutti i donatori toscani.
Perciò, conclude Lanza, "invitiamo tutti i donatori, nuovi e abituali, a continuare a donare. Vorremmo anche ringraziare il personale dell’Aoup per l’impegno e la passione con cui lavora".

Questi gli orari di apertura del Centro trasfusionale (Cisanello, edificio 2, ingresso C) dell’unità operativa Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, diretta da Alessandro Mazzoni. Martedì e giovedì (escluso il prossimo giovedì 14 agosto) dalle 7,40 alle 15; lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 7,40 alle 12,20. È possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o ai numeri 050 99 3741-3742.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Sanità
8 Agosto 2025

Atto di indirizzo del Comune di Pisa per rafforzare il sostegno alle persone in grave marginalità

Dare continuità, potenziandolo, al sistema di servizi rivolti alle persone in condizione di grave marginalità sociale, economica e abitativa. E’ l’obiettivo di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta nella [...]

Pisa
Sanità
5 Agosto 2025

Medico dell'Aoup torna a Pisa dopo 12 mesi di formazione a New York

Dopo aver completato un programma di formazione di 12 mesi – l’Advance thyroid cancer fellowship – al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, Armando Patrizio è tornato in [...]

Pisa
Sanità
30 Luglio 2025

Escluso altrove dalla chirurgia per l’alto rischio, operato con successo a Pisa

Un’altra storia di speranza e di alta specializzazione in Aoup, dove un paziente di 74 anni affetto da un tumore della testa del pancreas, dichiarato inoperabile due anni fa in un centro [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina