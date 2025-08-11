L'Asl Centro ai vertici nazionali delle neuroscienze ospedaliere: incarichi nel Consiglio direttivo

La neurologia toscana e, nello specifico, la neurologia della Azienda Usl Toscana centro hanno ricevuto un importante riconoscimento nel corso dell’ultimo congresso nazionale della società scientifica SNO (Scienze Neurologiche Ospedaliere) che si è tenuto a Roma. Pasquale Palumbo, Direttore della Neurologia di Prato e del Dipartimento delle Specialistiche Mediche della Azienda Usl Toscana centro è stato, infatti, eletto Presidente nazionale.

Altri professionisti della Asl Toscana centro sono stati eletti con incarichi di responsabilità: all’interno del consiglio direttivo è stata anche eletta Barbara Chiocchetti, della neurologia Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Rilevante il ruolo di Enrico Grassi, neurologia di Prato, che è stato confermato Coordinatore Nazionale del gruppo di ricerca di Neuroscienze Comportamentali. A rafforzare il ruolo della neurologia della Asl Toscana centro all’interno della società scientifica è stato eletto come proboviro, Gaetano Zaccara (già direttore della neurologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze). Molto significativa e prestigiosa la presenza anche di Angela Konze, direttore della radiologia e neuroradiologia dell’ospedale di Santa Maria Nuova, altro ospedale della Asl Toscana centro.

Ma anche la Toscana si è affermata con altre qualificate figure: Anna Maria Repice, neurologia di Careggi; Carlo Rossi, neurologia di Pontedera; Serena Tola, neurochirurgia di Careggi. Eletto anche Paolo Zolo, in qualità di proboviro (già direttore della neurologia dell’ospedale di Arezzo).

Il nuovo consiglio direttivo si propone un profondo rinnovamento della società scientifica delle Scienze Neurologiche Ospedaliere, consolidando la mission educativa, formativa e di aggiornamento, attraverso l’organizzazione di eventi scientifici e promuovendo l’emergere di giovani specialisti, con il loro bagaglio di nuove competenze aggiornate.

Infine, per rafforzare le neuroscienze ospedaliere e garantire l’attuazione a lunga scadenza degli scopi del nuovo consiglio direttivo è stato eletto Presidente per il biennio 2027 -2029, Nicola Limbucci Direttore della SOD di Interventistica Neurovascolare di Careggi, che potrà sviluppare anche nei prossimi anni il programma di rinnovamento e confermare il ruolo centrale delle neuroscienze toscane all’interno di questa prestigiosa società scientifica nazionale.

Fonte: Ausl Toscana Centro