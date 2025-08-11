Nidi gratis, a Fucecchio 121 famiglie beneficiare del contributo

Sono 121 le famiglie del Comune di Fucecchio che per l’anno educativo 2025/2026 potranno beneficiare della misura “Nidi gratis”, il progetto della Regione Toscana che garantisce l’accesso gratuito ai servizi educativi per i bambini e le bambine tra i 3 e i 36 mesi.

Circa 14 mila famiglie in tutta la Regione usufruiranno del contributo, che rappresenta un pilastro delle politiche regionali per l’inclusione e il diritto all’educazione.

“Questa misura non è soltanto un aiuto economico, ma un investimento nel futuro della comunità – dichiara la sindaca Emma Donnini -. Nel nostro Comune ben 121 famiglie beneficeranno del progetto, contribuendo a rendere il territorio ancora più inclusivo ed attento ai bisogni delle famiglie”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa