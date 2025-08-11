Nido Melograno, i lavori proseguono. Nelle prossime settimane le finiture

Una struttura ex novo, il nido Melograno di Cortenuova, interamente finanziato da fondi PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) – la somma ammonta a 900 mila euro - sta entrando nelle fasi più avanzate dei lavori: le finiture.

In questi giorni l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Simone Falorni ha effettuato un sopralluogo al cantiere.

“L'edilizia scolastica è da sempre uno degli aspetti cardine del nostro Comune, con nuovi plessi edificati o importanti interventi di riqualificazione messi in atto – ha spiegato l’assessore -. Questo è stato sia nel passato che nelle previsioni future, passando per l’oggi. I lavori al nuovo nido vanno avanti spediti e sono entrati nelle fasi più avanzate di finiture varie. Gli spazi all’interno sono costituiti da due sezioni, laboratori, cucina, servizi e gli spazi esterni completamente nuovi saranno a disposizione delle bambine e dei bambini empolesi. Inoltre, sono stati eseguiti alcuni interventi murari di sistemazione all'adiacente scuola dell'infanzia, con nuove intonacature, ampliamento di solette pavimentate esterne, adeguamenti parete di collegamento con il nuovo plesso. E arriveranno nuovi giochi nel resede della scuola”.

FOCUS – La struttura è stata interessata da una prima fase di demolizione (i lavori sono cominciati tra febbraio e marzo 2024) e poi siamo passati a quelli di costruzione della nuova struttura di dimensioni maggiori rispetto al nido demolito. Il nuovo nido Melograno è entrato nella fase avanzata delle finiture: nelle prossime settimane le lavorazioni riguarderanno la sistemazione esterna, installazione di nuovi giochi, dell’area a verde, i cancelli e le recinzioni.

Il cantiere in questi mesi è andato avanti. La nuova struttura è in cemento armato con isolamento esterno, impianti ad alto efficientamento energetico nel rispetto dei principi del PNRR, vedrà realizzate due sezioni con spazi annessi: laboratori, cucina e ambienti di servizio.

Nella scuola materna che si trova davanti al nuovo nido, in questi ultimi due anni, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione come la realizzazione di porte finestre per consentire l’accesso da ogni aula direttamente al giardino (2024) e quest’anno è stata ripristinata l’intonacatura interna e esterna, effettuata un’imbiancatura e sarà ampliato e sistemato lo spazio esterno del giardino con una nuova pavimentazione, nuovi giochini e piantumazione di piante.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa