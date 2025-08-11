Percorre a nuoto lo Stretto di Messina: l'impresa di Maurizio Bottoni dall'Empolese Valdelsa

Nei giorni in cui si parla dello Stretto di Messina, c'è chi è partito apposta dall'Empolese Valdelsa per coprirlo a nuoto. Maurizio Bottoni ha 56 anni ed è titolare dei centri fitness Link Palestre a Vinci, Empoli e Gambassi Terme. Il 7 agosto ha abbracciato Scilla e Cariddi, le due creature mitologiche che si diceva vivessero le acque tra Reggio Calabria e Messina: ha percorso la traversata amatoriale dello Stretto. Bottoni ha mulinato braccia e gambe e ha portato a termine una vera e propria impresa, lanciando però un messaggio: "È un'esperienza unica che unisce sport, socialità, salute e territorio, chiunque può farcela, con un po' di determinazione!".

Bottoni ha deciso di iscriversi alla manifestazione organizzata da Asi. La partenza è scaglionata in base a quanto deciso dalla Capitaneria di Porto, perché si cercano le ore 'di stanca' in cui le correnti dello Ionio e del Tirreno non rendono difficoltoso quel tratto. "Sono partito da Cannitello, in Calabria, con la barca di appoggio. Siamo arrivati a Torre Faro a Capo Peloro, in Sicilia, e ho nuotato verso la Calabria. È davvero qualcosa di incredibile, di unico. Il rapporto che hai col barcaiolo che ti controlla la corrente e il mare, ma anche quello con l'ambiente e con gli altri partecipanti è bellissimo" racconta Bottoni.

Per percorrere 3,5 chilometri ha impiegato 46 minuti e 12 secondi, un tempo niente male, il quarto della giornata: "Ma non c'è una classifica, non lo si fa per vincere, chiunque può farcela e riuscirci anche se serve un po' di allenamento". Maurizio Bottoni si allenava da almeno un anno: "Io vivo di sport, non solo per lavoro. Mi allenavo cinque volte a settimana in piscina, poi anche in acque libere, ho partecipato a gare a Camogli o Sirmione o Follonica".

Poi il gran giorno e la straordinaria traversata a nuoto. "È una bellissima manifestazione, un gran lavoro di équipe" dice Bottoni, che si è trovato in un ambiente mozzafiato: "E pensare che sono stati avvistati una balena, una manta e uno squalo verdesca nelle settimane precedenti...". Per Maurizio Bottoni però la grande nuotata del 7 agosto 2025 non è mica un punto di arrivo, tutt'altro: "Pochi minuti fa mi è arrivato il link per l'iscrizione 2026, le date usciranno a gennaio. Io mi iscrivo, l'idea è di fare 2-3 traversate".

Notizie correlate