Palio 16 agosto, tutti gli orari

Il tufo steso in piazza del Campo a Siena, la presentazione del Drappellone nel Cortile del Podestà e la prima giornata di prove regolamentate hanno sancito l’inizio degli appuntamenti in vista del Palio del 16 agosto. Domani, martedì 12 agosto, è in programma in Piazza del Campo la seconda giornata di prove regolamentate per i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria, con inizio alle ore 6.

Mercoledì 13 agosto è il giorno della Tratta. Dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie, alle ore 8.40 inizierà lo sgombero della pista, quindi alle ore 9 il mortaretto sancirà l’uscita dei primi cavalli dall’Entrone del Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico. Dopo le batterie si terrà la riunione dei Capitani per la scelta dei dieci cavalli, quindi si svolgerà l’assegnazione degli stessi alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio.

Alle ore 19.15 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, preceduta, alle ore 18.45, dallo sgombero della pista e alle ore 18.15 dal preavviso del mortaretto di Piazza del Campo, per la disputa della prima prova. Giovedì 14 agosto e venerdì 15 agosto alle ore 8.40 si terrà lo sgombero della pista e alle ore 9 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le prove mattutine; nel pomeriggio ore 18.45 sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.15 e alle ore 19.15 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali.

Sempre giovedì 14 agosto è in programma, nell’ambito delle manifestazioni dei festeggiamenti senesi in onore dell’Assunta, il tradizionale “Corteo dei ceri e dei censi”. Il tradizionale corteo è formato da un gruppo di rappresentanze ecclesiali e da un gruppo di rappresentanze civiche. Il primo parte in corteo alle ore 16 dalla chiesa di San Giorgio verso la Cattedrale. Il secondo, composto dalle autorità e dalle Contrade, si riunisce alle ore 16.30 presso il Palazzo Pubblico.

Venerdì 15 agosto è anche il giorno della cerimonia di consegna del Premio Mangia e delle Medaglie di Civica Riconoscenza. Appuntamento al Teatro dei Rinnovati, con inizio alle ore 11.30: è il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, alla presenza del Concistoro del Monte del Mangia e delle massime autorità cittadine, a conferire a Duccio Marsili l’importante riconoscimento, per aver “contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo”. Le Medaglie di Civica Riconoscenza vanno invece, a Marina Bossini e Luca Verdone, “che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti”. La premiazione è preceduta, alle ore 10, dalla Messa Solenne in Duomo.

Il giorno del Palio, sabato 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la Provaccia. Alle ore 10.30 appuntamento in Palazzo Pubblico per la segnatura dei fantini.

Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine.

Palio dell’Assunta, l’impegno dei veterinari dell’Asl Tse

Riparte anche l’impegno dei veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est nei controlli di vigilanza sanitaria e rispetto del nuovo decreto a tutela dei cavalli impiegati nella manifestazione. Il lavoro dei professionisti Asl è in realtà iniziato già dallo scorso marzo con le previsite dei cavalli per l’ingresso nel protocollo equino 2025 e continuato con i lavori e le corse di addestramento.

Il 6 e 7 agosto alla clinica “Il Ceppo” di Monteriggioni, un’apposita commissione veterinaria comunale ha svolto tutti gli accertamenti per verificare la rispondenza ai parametri biometrici considerati ottimali per correre il Palio. Contestualmente, i veterinari della Asl hanno effettuato le opportune verifiche documentali di identità degli equidi e dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.

Il servizio veterinario sarà impegnato anche nei giorni immediatamente precedenti al Palio, a partire da oggi 11 agosto, per verificare il rispetto delle norme sanitarie e e del protocollo della manifestazione finalizzato alla salvaguardia della tutela dei cavalli durante le prove regolamentate, le prove successive alla Tratta dei cavalli, il corteo storico e la Carriera vera e propria.

