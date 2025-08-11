Precipita ultraleggero, a bordo Vannis Marchi fondatore di Liu Jo

Ieri mattina, intorno alle 10, il 77enne Vannis Marchi, originario di Carpi e fondatore insieme al fratello Marco del marchio di moda Liu Jo, è precipitato con il suo aereo ultraleggero in un campo vicino all’autostrada A12. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo – diretto al vicino aeroporto di Cinquale (Massa Carrara) – avrebbe urtato cavi dell’alta tensione prima di cadere a terra.

Marchi, unico a bordo, è riuscito a uscire autonomamente dall’aereo ed è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia, riportando solo escoriazioni. In serata ha lasciato la struttura con dimissioni volontarie. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

