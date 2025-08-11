Regionali, Buongiorno Empoli sostiene Antonella Bundu e il progetto 'Toscana Rossa'

Il gruppo politico Buongiorno Empoli ha ufficializzato la propria posizione in vista delle elezioni regionali. Dopo un’assemblea molto partecipata, i membri hanno deciso di appoggiare il progetto 'Toscana Rossa', candidando Antonella Bundu alla presidenza della Regione:"Crediamo fermamente che questa sia l’unica scelta possibile per dare seguito ai risultati ottenuti nelle scorse comunali e portare anche a livello regionale una visione diversa del fare politica, a fianco della cittadinanza e per la cittadinanza", afferma il gruppo in una nota.

Riforma del sistema sanitario, demilitarizzazione, la ricostruzione dei presidi sanitari locali e la tutela ambientale, poi la difesa dell’acqua pubblica, con netta contrarietà all’operazione Alia Multiutility (Plures), e la lotta alla turistificazione eccessiva: questi i punti del programma condivisi.

Secondo BE Bundu potrebbe fare anche "da collante tra le varie esperienze di liste comunali come la nostra, ovvero liste civiche riconducibili a una sinistra che, purtroppo, negli ultimi anni ha perso rappresentanza in Parlamento e in Regione".

Il gruppo ha annunciato l’avvio della raccolta firme per la presentazione della lista.

La nota di Buongiorno Empoli

Come gruppo politico, seppur con una visione incentrata sulla città da cui deriva il nostro nome, Buongiorno Empoli, dopo un’assemblea estremamente partecipata, abbiamo deciso di dare il nostro appoggio e sostegno concreto al progetto politico “Toscana Rossa”, che vede Antonella Bundu come candidata alla presidenza della nostra Regione.

Crediamo fermamente che questa sia l’unica scelta possibile per dare seguito ai risultati ottenuti nelle scorse elezioni comunali e per portare anche a livello regionale una visione diversa del fare politica, a fianco della cittadinanza e per la cittadinanza. I capisaldi della lista “Toscana Rossa” sono la critica e il miglioramento del sistema sanitario regionale, la demilitarizzazione della regione dalle basi NATO presenti sul territorio, la ricostruzione dei presidi sanitari territoriali e la tutela del fragile territorio toscano.

Un’altra questione che condividiamo con la nostra candidata presidente riguarda l’acqua pubblica e l’assoluta inutilità, anzi pericolosità, di operazioni come quella di Alia Multiutility (Plures), che nel nostro territorio sarà sottoposta a referendum cittadino appena il sindaco fisserà una data per questa tornata referendaria.

Ultimo, ma non per importanza, tema che vogliamo sottolineare quando parliamo di Regione Toscana è anche la lotta alla continua turistificazione della Regione che crea lavoro povero e che, se non regolata, è anche insostenibile dal punto di vista ambientale.

Siamo convinti che Antonella Bundu, e chi riuscirà a diventare consigliere regionale, farà da collante tra le varie esperienze di liste comunali come la nostra, ovvero liste civiche riconducibili a una sinistra che, purtroppo, negli ultimi anni ha perso rappresentanza in Parlamento e in Regione. Questo permetterà di portare le istanze dei territori ai tavoli regionali, dove temi come il KEU, le questioni urbanistiche, la gestione dei servizi pubblici essenziali e del trasporto pubblico locale assumono grande importanza, e da cui possono partire ragionamenti più ampi che si riflettono sui territori.

Per tutte queste ragioni, partiremo con la raccolta firme per presentare la lista di Toscana Rossa alle prossime elezioni regionali. Sui nostri canali social potrete trovare tutti i luoghi e i momenti in cui sarà possibile firmare per sostenere “Toscana Rossa” e la sua candidata Antonella Bundu.

Notizie correlate