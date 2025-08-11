Riapre il Conad di Sovigliana dopo ristrutturazione

Ha riaperto sabato il Conad di Sovigliana, in Viale Palmiro Togliatti 98, dopo un’importante ristrutturazione che ha permesso di migliorare l’esperienza di acquisto per i clienti.

L’intervento ha portato a una nuova distribuzione degli spazi, con un incremento delle referenze e un forte accento sui reparti freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna. In evidenza i banchi serviti di gastronomia, panetteria e pasticceria, dove trovano spazio anche prodotti di fornitori locali e preparazioni interne.

Anche pescheria e macelleria sono gestite direttamente dal punto vendita, con un assortimento che comprende proposte pronte da cuocere e specialità fresche confezionate sul posto. Completano l’offerta i reparti ortofrutta – con un’offerta di frutta secca ampliata e con la presenza di prodotti locali – e una selezione di prodotti healthy, biologici, etnici, senza glutine e vegan. Tra i prodotti del territorio valorizzati in assortimento, spiccano le eccellenze di fornitori locali come Inpa, Forno Marchi e Gemignani Tartufi, in linea con l’impegno costante di Conad nella promozione delle filiere locali.

“Siamo molto soddisfatti di restituire alla comunità di Sovigliana un punto vendita rinnovato, più accogliente e funzionale” – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest Carla Burzi, Francesca Fusi e Francesco Fusi – “Abbiamo lavorato per rafforzare l’identità del negozio come presidio di prossimità, con un’offerta che punta sulla qualità, sui freschi e sui prodotti del territorio. Un sentito ringraziamento va ai nostri collaboratori e a tutti i clienti che ci hanno atteso e sostenuto durante i lavori: vi aspettiamo con tante novità e con la passione di sempre.”

Importante sottolineare che la ristrutturazione ha introdotto elementi in linea con la sostenibilità ambientale, come l’illuminazione a LED e l’installazione dell’eco-compattatore CoriPET per il riciclo delle bottiglie in PET. Inoltre, saranno previste anche le etichette elettroniche.

Il negozio, che dispone di una superficie di vendita di 700 mq, si trova in una zona residenziale, all’interno di un piccolo centro commerciale lungo una delle vie principali della zona. Conta 4 casse tradizionali e un team di 21 addetti, di cui 5 nuove assunzioni, dispone di circa 30 posti auto riservati e di numerosi parcheggi nelle immediate vicinanze.

Tra i servizi attivi nel punto vendita: buoni pasto e buoni celiaci, locker Amazon, spesa online con ritiro in negozio, wi-fi, pagamento bollettini, ricariche telefoniche e accesso libero per gli animali. A partire da gennaio, inoltre, verrà attivata l’iniziativa Sosteniamo le passioni, con l’obiettivo di supportare associazioni e realtà del territorio. Fino al 31 dicembre è attiva una promozione del 10% su tutta la pescheria.

È aperto dal lunedì al sabato con orario continuato 8:00–20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,33 miliardi di euro. I territori in cui opera con 359 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,6%, Piemonte, con quota di mercato al 5,9%, Liguria, con quota di mercato al 11,0%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,8%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 507.285 mq di superficie.