Scoperte tre guide turistiche irregolari a Pisa

La Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito di controlli mirati contro l’abusivismo nei servizi turistici, ha individuato tre guide turistiche irregolari – due di nazionalità cinese e una coreana – attive nei pressi della Torre di Pisa e in Piazza dei Miracoli. Le tre, prive dei requisiti abilitativi previsti dal Ministero del Turismo, accompagnavano gruppi fino a 20 visitatori ciascuno, percependo circa 15 euro a persona.

Le violazioni sono state segnalate al Comune e alla Società Entrate Pisa S.p.a., con sanzioni complessive di 18mila euro. Sono in corso accertamenti per ricostruire il giro d’affari e i compensi non dichiarati.