Successo a Poggibonsi per 'Calici di Stelle'

Tante, tantissime le persone che hanno voluto partecipare all’edizione 2025 di Calici di Stelle che si è svolta ieri 10 agosto sui camminamenti delle mura medicee di Poggio Imperiale. Ben oltre 4mila le persone presenti nell’arco della serata. “Una serata bella e partecipata da una folla di persone che hanno animato un luogo suggestivo e magico – dice la sindaca Susanna Cenni - Una collocazione nuova a cui abbiamo lavorato insieme all’assessora Lisa Valiani, per valorizzare la nostra Fortezza e un evento a cui la nostra città è legata e che è cresciuto nel tempo grazie prima di tutto alla professionalità e all’impegno della delegazione locale Fisar”.

Calici di Stelle è una manifestazione nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino e realizzata sul territorio dal Comune in collaborazione con Fisar Siena Valdelsa. Quest’anno le persone che si sono recate in Fortezza hanno trovato vini di produttori del territorio e provenienti da tutta la Toscana, dall'Abruzzo, dalla Sicilia, dalla Basilicata, dai colli Bolognesi. Ospite d’onore una selezione di vini messi a disposizione dalla Strada dei Vino dei Colli del Trasimeno. Complessivamente quasi 60 produttori di vino presenti e 200 etichette da degustare grazie a 45 sommelier della Fisar. A disposizione dei presenti anche un’area food con punti ristoro gestiti dalle associazioni del territorio (Pubblica Assistenza Poggibonsi, Misericordia Poggibonsi, Vespa Club Poggibonsi), il gelato di Marta Tutta Panna, la musica live e gli Astrofili senesi per osservare le stelle.

“Una formula giusta e un’organizzazione impeccabile merito dell’impegno di tante persone a cui vanno i nostri ringraziamenti”, dice l’assessora allo sviluppo Lisa Valiani. “Grazie di cuore a tutti e a tutte le sommelier della Fisar, agli uffici che hanno lavorato all’evento, ai produttori presenti, alle associazioni e a tutti i soggetti coinvolti nella serata. Un ringraziamento particolare – chiude Cenni - alla protezione civile, alla Polizia Municipale, ai volontari e alle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia di Poggibonsi, della Misericordia di Staggia, della Vab Valdelsa, di Anpana, ai vigili del fuoco per la collaborazione, fondamentale per la riuscita della serata. Grazie a tutte le persone, tantissime, che hanno voluto partecipare al nostro Calici di Stelle per brindare insieme all’estate”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate