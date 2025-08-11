Torna la cocomerata a Montespertoli

Come ormai ogni anno a Montespertoli non mancherà la “Cocomerata di Mezz'Agosto” venerdì 15 agosto 2025 a partire dalle ore 20:30 in Piazza del Popolo.

Questo evento estivo, diventato ormai una tradizione, promette una serata ricca di divertimento, buona musica e, naturalmente, abbondanti fette di cocomero fresco, che saranno offerte gratuitamente a tutti i partecipanti.

La serata, dalle ore 21:30, sarà accompagnata con la musica di Marzia.

Patrocinato dal Comune di Montespertoli e organizzato da Fratres e da COOP Montespertoli, l'evento è pensato per tutte le età e rappresenta un'occasione per creare un momento di aggregazione e condivisione tra la comunità e i turisti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa