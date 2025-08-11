Toscana rovente, scatta il codice rosso: Firenze a 40 gradi, picco a Scansano

Giornate di fuoco in Toscana, dove oggi e domani è in vigore il codice rosso per l’ondata di calore. A Firenze la colonnina di mercurio ha già toccato i 40 gradi, mentre a Scansano si sono registrati 40,7. Ieri il capoluogo toscano ha raggiunto il record di 41,4 gradi.

La Regione ha già potenziato la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per far fronte alle possibili emergenze legate al caldo estremo. È inoltre attiva l’ordinanza firmata dal presidente che dispone la sospensione delle attività nei cantieri e nei lavori agricoli e di cava nei giorni di allerta, per tutelare chi opera all’aperto nei momenti di maggiore rischio di stress termico.