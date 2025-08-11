Tutto pronto a Perignano di Lari per la tredicesima edizione della Festa Rossa, il festival organizzato dall'associazione La Rossa, diventato ormai un punto di riferimento e un appuntamento fisso e atteso dell'estate, occasione di ritrovo, informazione, divertimento e progettazione di attività, iniziative, collaborazioni da sviluppare durante tutto l'anno.

Anche questo anno un ricchissimo e interessante programma di spettacoli, concerti serali, dj set, animazione per bambini, mostre, interventi e dibattiti.

Si parte martedì 12 agosto col concerto di Giancane e si prosegue fino a domenica17 con Cisco e il suo "Riportando tutto a casa" tour, Cristiano Godano, Dome La Muerte e.x.p., Meganoidi, Meg, Assalti frontali, Appaloosa e tanti altri, sempre a ingresso gratuito. Dalle 18, nella zona bar, dibattiti sulla crisi del capitalismo e del neo-liberismo, guerre, basi e spese militari, tagli alla spesa pubblica, Palestina, Transfemminismo, Cina e Brics, devastazione ambientale, lavoro povero, democrazia e diritti, e brevi interventi dal palco prima dei concerti

Il tutto in una bella cornice di verde, stand di associazioni, mercatino dell'artigianato, free camping, ristorante a km 0, pizzeria, bar, panini, birreria.

È possibile anche proporsi come volontari e volontarie.

Il numero 3498488204 è a disposizione per richiedere tutte le informazioni, in alternativa è possibile visitare il sito festarossalari.it o le pagine social Festa Rossa Lari.

Fino al 15 settembre continua anche il crowfunding "Una casa per La Rossa", sul sito delle Produzioni Dal Basso, che permetterà l'inizio dei lavori degli importanti lavori di ristrutturazione di una sede dove potranno essere portate avanti con continuità attività e iniziative, oltre che diventare un nuovo punto di ritrovo e aggregazione

Fonte: Associazione LA ROSSA Aps