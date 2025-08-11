Velia Melai compie 103 anni, gli auguri del Comune di Pisa

Oggi la signora Velia Melai, nata l’11 agosto 1922 ha compiuto 103 anni e come da tradizione, per l'importante momento, ha ricevuto la visita di un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Per l’occasione, il consigliere Angelo Ciavarrella le ha portato in omaggio un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del Sindaco Michele Conti e di tutta la città di Pisa. La signora Velia – comunica il consigliere Ciavarrella - circondata dall’affetto dei suoi cari è stata entusiasta per il piccolo ma significativo omaggio e ne è testimonianza il fatto che conservi incorniciate e in bella vista tutte le pergamene che ha ricevuto dal sindaco negli anni passati.

La vita di un centenario è un viaggio straordinario, un'avventura che merita di essere celebrata e la nostra città è felice di festeggiare Velia Melai.

Fonte: Ufficio stampa

