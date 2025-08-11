Velia Melai compie 103 anni, gli auguri del Comune di Pisa

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Oggi la signora Velia Melai, nata l’11 agosto 1922 ha compiuto 103 anni e come da tradizione, per l'importante momento, ha ricevuto la visita di un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Per l’occasione, il consigliere Angelo Ciavarrella le ha portato in omaggio un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del Sindaco Michele Conti e di tutta la città di Pisa. La signora Velia – comunica il consigliere Ciavarrella - circondata dall’affetto dei suoi cari è stata entusiasta per il piccolo ma significativo omaggio e ne è testimonianza il fatto che conservi incorniciate e in bella vista tutte le pergamene che ha ricevuto dal sindaco negli anni passati.

La vita di un centenario è un viaggio straordinario, un'avventura che merita di essere celebrata e la nostra città è felice di festeggiare Velia Melai.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
8 Agosto 2025

Marenia, Rose Villain e Fabrizio Moro ai live estivi di Marina di Pisa

Dopo i grandi successi di pubblico registrati a Tirrenia con i concerti di Raf e del gruppo “Le Vibrazioni”, la musica dal vivo di “Marenia NonSoloMare 2025” - organizzata dal Comune di Pisa in [...]

Pisa
Cronaca
8 Agosto 2025

Marina di Pisa: revocato il divieto di balneazion tra piazza Baleari e piazza Sardegna

Torna balneabile il tratto di mare corrispondente a via Repubblica Pisana, a Marina di Pisa, tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Il Sindaco, Michele Conti, ha infatti revocato l’ordinanza n. [...]

Pisa
Attualità
7 Agosto 2025

A Pisa casting per selezionare modelli e modelle per 'Stelle in Giardino'

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Polimoda, lancia una open call per partecipare al casting “Real People”, un’occasione per vivere da protagonisti un’esperienza creativa e inclusiva nel mondo della [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina