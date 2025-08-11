Visita Saharawi a Empoli, Campinoti (FI) regala un kit-scuola ai bambini

Ieri mattina alle 11 in Comune c’è stata la visita ricorrente di una delegazione di bambini Saharawi in gita in Toscana, ospitati dalle Pubbliche Assistenze.

In Comune, nonostante la caldissima domenica di agosto, sono stati accolti dal vicesindaco Nedo Mennuti, dagli assessori Bensi e Falorni, e da alcuni consiglieri: Maccari, Poggianti e il nostro Simone Campinoti di Forza Italia.

Oltre a quelle di circostanza, sono risuonate parole importanti: quelle di Campinoti, poche ma intense, che hanno ricordato che in questo momento storico terribile, pur essendo in un’epoca moderna in cui i bambini dovrebbero essere tutti uguali e con le stesse prospettive di futuro, a causa di conflitti, violenze e del tentativo da parte di fazioni estremiste/terroristiche di fomentare la guerra nel tentativo estremo di tenere alcune aree del mondo arabo nell’ignoranza medievale e prosperare sulla pelle della gente, non tutti i bambini sono uguali, e dobbiamo lavorare tutti per fare in modo che lo siano, o non sarà un futuro degno di essere vissuto.

Campinoti ha concluso ricordando che l’unico vero riscatto, il più importante, deve partire proprio da loro stessi: la scuola e la cultura sono l’unico modo per opporsi a chi tenta di mantenerli nell’ignoranza per sfruttarli e controllarli.

Alla fine dell’incontro c’è stato uno scambio di piccoli doni del Comune, bandierine, fermalibri e un libretto, ma anche il consigliere Campinoti ha voluto dare un segno concreto alle sue parole, donando personalmente a questi bambini un completo kit scuola, composto da uno zainetto colorato che ha destato grande curiosità e felicità nei bambini, dentro il quale, per ciascuno, c’erano un astuccio scolastico con nastrini tricolore, una confezione di pennarelli colorati, una confezione di matite con gomme per cancellare e temperamatite, penne e un blocco notes.

Un piccolo gesto, ma si spera di grande significato.

