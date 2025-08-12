Abc, nella DR2 c'è il ritorno di Renato Gasperoni

E’ stato il primo allenatore venuto da fuori nella storia dell’Abc Castelfiorentino, e adesso si appresta a vestire di nuovo la maglia gialloblu. Si tratta di Renato Gasperoni, che nella prossima stagione sportiva guiderà la Divisione Regionale 2, targata Gialloblu Castelfiorentino, oltre alla squadra Under 19 Gold. In entrambi i gruppi sarà coadiuvato da Giovanni Cicilano nel ruolo di vice allenatore, reduce dall’ultima stagione come assistente all’Under 19 Regionale.

“E’ un grande piacere tornare a Castelfiorentino, dove ritrovo tante persone con cui ho passato momenti belli e stagioni importanti, tra cui alcuni miei ex giocatori – sono le prime parole di Renato Gasperoni al ritorno al PalaBetti -. Dopo una lunga avventura a Certaldo durata ben 13 anni, ero arrivato alla fine di un ciclo e adesso mi appresto ad iniziarne uno nuovo, con grande entusiasmo. Approcceremo alla nuova stagione con l’obiettivo primario di far crescere i giovani e creare prospetti anche nell’ottica della prima squadra, fermo restando la volontà di inseguire il miglior risultato possibile, sia con la DR2 che con l’Under 19 Gold”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

