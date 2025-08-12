Biblioteca di Montemurlo, le chiusure di agosto

Il Comune di Montemurlo informa che nella settimana di Ferragosto alcuni servizi comunali rimarranno chiusi. In particolare la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” ( piazza Don Milani, 1) sarà chiusa dal 9 al 23 agosto compresi, mentre da lunedì 25 agosto fino a venerdì 29 agosto l’orario di apertura sarà dalle ore 9 alle 13,30. Da lunedì 1 settembre riprenderà il normale orario di apertura al pubblico.
Infine, lo sportello al cittadino e i servizi anagrafici ( via Toscanini, 1) saranno chiusi al pubblico sabato 16 agosto. I servizi riapriranno regolarmente da lunedì 18 agosto.
