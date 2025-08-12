Certaldo piange la scomparsa dell'imprenditore Franco Valiani

Certaldo piange la scomparsa di Franco Valiani. Se ne è andato a 78 anni all'ospedale di Siena dove era ricoverato per una malattia, era nato a Colle di Val d'Elsa ma era conosciuto e apprezzato a Certaldo e in tutto l'Empolese Valdelsa per la sua lunga carriera di imprenditore.

Negli anni Settanta assieme alla moglie Franca Guarnieri fondò l'azienda Valiani che si occupava di cornici e riuscì a portare il suo nome al di fuori della Toscana e dell'Italia. Grazie anche all'aiuto dei figli nel corso degli anni la Valiani è cresciuta e ha ampliato il suo raggio d'azione.

Come si legge nella nota aziendale "Franco era molto più di un imprenditore e un inventore. Era un uomo di grande umanità, un marito, un padre e un nonno profondamente legato alla sua famiglia. La sua passione per il lavoro era pari solo alla sua capacità di accogliere, ascoltare e far sentire ogni persona importante. Franco lascia un’eredità fatta di valori, entusiasmo e amore per ciò che si fa. La sua mancanza si farà sentire profondamente nella sua famiglia, tra i colleghi, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo".

Il funerale sarà alle 11 di martedì 12 agosto alla Propositura di San Tommaso a Certaldo.

