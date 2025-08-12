Delegazione del Comune di San Miniato in visita dagli amici di Caselle in Pittari

Un lungo weekend di incontri e visite per la delegazione del Comune di San Miniato, composta dal sindaco Simone Giglioli, dall'assessora Elena Maggiorelli e dal consigliere delegato ai gemellaggi Pablo Taddei che hanno fatto visita alla comunità amica di Caselle in Pittari (SA), di cui è originaria la capogruppo del PD in consiglio comunale Franca Torre, anche lei presente.

Cinque giorni per una visita in occasione della decima edizione del Caselle Film Festival, un evento promosso dall’amministrazione comunale di Caselle in Pittari e organizzato in collaborazione con l’associazione culturale CFF, dedicato agli audiovisivi a tema ambientale e naturalistico. Ospiti delle serate tanti nomi importanti tra cui Stefano Pisani, sindaco di Pollica ospite alla scorsa Mostra del tartufo durante un incontro sulla dieta mediterranea. Ad accogliere la delegazione sanminiatese sono stati il sindaco Giampiero Nuzzo, il vicesindaco Gianfranco Gallo e l'assessore Michele Speranza insieme a molti sanminiatesi che, durante il periodo estivo, tornano nella loro città di origine.

“Abbiamo trascorso giorni molto intensi durante i quali abbiamo visto quanto il legame tra San Miniato e Caselle in Pittari sia cresciuto dal 2015, quando abbiamo sottoscritto il patto di amicizia – commentano gli amministratori -. Ero stato al festival nel 2023 e sono tornato volentieri, qui abbiamo trovato molti nostri concittadini, originari del Cilento, venuti a Caselle per trascorrere le vacanze e incontrare i propri parenti, ed è stato come essere a casa. Vogliamo ringraziare gli amministratori per la calorosa accoglienza e l’opportunità di assistere al Caselle Film Festival, una manifestazione molto interessante che si sposa con alcune iniziative che promuoviamo anche noi durante la nostra estate, come il Cinema sotto le stelle. Ci siamo salutati dandoci appuntamento a novembre, alla Mostra del tartufo, una consuetudine che ci teniamo a mantenere viva”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa