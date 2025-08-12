Ferisce gravemente la moglie con una roncola, 45enne arrestato

A Montebeni, sulle colline di Fiesole, un 45enne tunisino è stato arrestato e resterà in carcere per aver ferito gravemente la moglie italiana di 43 anni con una roncola la sera del 9 agosto. La donna, colpita in casa alla presenza delle due figlie di 2 e 3 anni, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Careggi. Secondo gli inquirenti, l’aggressione sarebbe nata da dissidi coniugali. L’allarme è stato dato dalla madre della vittima.

