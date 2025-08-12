In Valgraziosa arriva il Cinema sotto le Stelle: il programma

Il calendario dell’Estate in Valgraziosa prosegue nella seconda metà di agosto con il Cinema sotto le Stelle, cinque proiezioni gratuite per grandi e piccini nello spazio adiacente al palazzo comunale, in piazza Garibaldi, promosse dal Comune di Calci in collaborazione con l’agenzia Eventi in Circolo.

“Siamo ormai alla quinta edizione del Cinema sotto le Stelle- ricorda Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alla cultura -, una rassegna sempre molto attesa e molto partecipata che ha trovato la sua collocazione ideale ad agosto, in continuità con i tantissimi eventi di giugno e luglio e con la Festa di Sant’Ermolao di inizio mese. Come negli anni passati, nel Cinema sotto le Stelle a Calci trovano ampio spazio i film di animazione e film per tutta la famiglia, che possono offrire sia momenti di svago sia di riflessione”.

Ogni proiezione inizierà alle 21,15. Il primo appuntamento è per lunedì 18 agosto con “Ma cosa di dice il cervello”, film del 2019 diretto da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Claudia Pandolfi. A seguire, mercoledì 20, il primo film di animazione, “Yakari, un viaggio spettacolare”, mentre venerdì 22 sarà la volta di “La grande scommessa”, in cui il regista Adan McKay punta i riflettori sulla crisi finanziaria del 2007-2008. Chiudono la rassegna altri due film di animazione: “Luca”, lunedì 25, e “Super Mario Bros”, mercoledì 27.

“Calci ormai riesce a proporre eventi in continuità da giugno a ottobre - sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, a beneficio di residenti, visitatori e turisti, e questo si deve sia all’impegno diretto da parte dell’amministrazione comunale, un importante impegno economico e non solo, sia al vivace e propositivo associazionismo locale, una risorsa preziosissima su cui contare. Si è iniziato con tanta musica, ma anche teatro, danza e cultura, con il Certosa Festival, il Monte Pisano Art Festival e il Musicastrada Festival, poi c’è stata la Festa di Sant’Ermolao e adesso è la volta del cinema, con la rassegna sotto le stelle e lo Stage Fedic, a fine mese. Mentre a settembre riprenderanno gli appuntamenti del Certosa Festival e tornerà anche il Settembre Calcesano, con alle viste un elevatissimo numero di eventi grazie all'impegno delle associazioni coordinate dalla Compagnia da Calci”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

