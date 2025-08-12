Incendio bosco a Castellina Marittima, sul posto due elicotteri

Cronaca Castellina Marittima
Dalle 10:52 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è impegnata in Via del Commercio a Castellina Marittima per domare un incendio che sta interessando un’area boschiva.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno reso necessario l’intervento di due elicotteri e di mezzi campagnoli AIB (Antincendio Boschivo) della Regione Toscana, inviati dalla SOUP – Sala Operativa Unificata Permanente – insieme al Direttore delle Operazioni.

I pompieri si sono posizionati a protezione di alcune abitazioni situate sul crinale della collina minacciata dal rogo, per impedire che il fuoco si avvicini alle strutture. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri Forestali per le operazioni di monitoraggio e accertamento. Le operazioni di spegnimento proseguono.

