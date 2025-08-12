Incendio di un campo a Piccaratico, a fuoco circa un ettaro

Incendio questo pomeriggio, inrtorno alle ore 17.50, in località Piccaratico nel comune di Vinci. Ad andare a fuoco, per motivi ancora da accertare, circa un ettaro di uliveto e sterpaglie, oltre ad un annesso agricolo con un veicolo e alcune attrezzature. Sul posto sono intervenute 5 squadre tra VAB di Vinci e VAB di Limite, oltre ad un'autobotte. Da quanto appreso l'incendio sarebbe sotto controllo in questo momento. Le operazioni di spegnimento sono terminate ed è stata avviata la bonifica.

Notizie correlate