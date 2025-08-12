Si allarga l'inchiesta su Frumuzache: indagini su altre due giovani scomparse

L'inchiesta su Vasile Frumuzache si starebbe allargando. L'uomo, guardia giurata di origini romene, ha confessato i delitti di due giovani connazionali, i cui resti sono stasti trovati a giugno in un campo a Montecatini Terme.

Altri due casi di donne sparite avrebbero insospettito gli investigatori, sarebbero due casi di giovani escort scomparse di cui non si hanno più notizie. A riportarlo è Repubblica Firenze, secondo cui il sospetto fin dalla prima confessione era che Frumuzache potesse aver commesso altri delitti.

A spingere verso l'ipotesi di una catena di delitti seriali, poi, anche i carabinieri del Reparto analisi criminologiche, che hanno tracciato il profilo di Frumuzache giudicando concreta la possibilità che abbia ucciso altre volte. La guardia giurata continua però a negare di aver fatto altre vittime.