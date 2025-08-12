Nuova spaccata nella notte nel quartiere di San Jacopino

Nuove spaccate nel quartiere di San Jacopino, a Firenze. In via Marcello all'angolo con via Cristofori è andata in scena l'ultima in ordine di tempi, nella notte tra l'11 e il 12 agosto: il negozio di parrucchieri è chiuso per ferie, non si conosce il bottino ma ci sono danni ai commercianti.

"Il periodo di ferie mette ancora più in ansia i commercianti, una situazione sicurezza che sta degenerando sempre più nel quartiere. Questi soggetti che colpiscono a ripetizione e indisturbati quasi tutte le notti devono essere fermati ,sappiamo che le nostre forze dell'ordine sono in difficoltà per problemi di organico. Ci sono molti esercenti già col bastone dietro il bancone, cittadini esasperati che chiedono sempre più sicurezza segnalando e denunciando continuamente i fatti che accadono nel quartiere, ma non vediamo interessi purtroppo ad intervenire per metterci un punto" scrivono dal comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

Così il presidente Simone Gianfaldoni: "Il comitato non si arrenderà finché la sicurezza e la tranquillità nel quartiere non verrà ripristinata, un diritto sacrosanto dei cittadini avere e pretendere sicurezza. Continueremo a scrivere alle istituzioni affinché si prenda coscienza che il quartiere non è la peggior periferia che esista".

Notizie correlate