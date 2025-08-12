Nuovo appuntamento a Montopoli per 'A tavola con il tartufo nero'

Prosegue giovedì 14 agosto al ristorante Velvet di Montopoli la prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Per i mesi di agosto e settembre ogni giovedì i locali che hanno aderito all’iniziativa proporranno a turno un menù pensato per esaltare il principe della tavola estiva: il tartufo nero. Dopo la prima tappa al ristorante l’Eremita adesso l’appuntamento è al Velvet con un menù interamente dedicato al tartufo, dall’antipasto al dessert.

Per Montopoli si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Una rassegna nata da un proficuo dialogo dell’amministrazione comunale con i locali e le attività del comune per creare una vera e propria rete di luoghi in cui si può trovare il tartufo. Un progetto articolato che ha tra gli obiettivi lo sviluppo turistico e l’affermazione di Montopoli sempre più come terra di tartufi. In quest’ottica, lo ricordiamo, va la realizzazione di un adesivo e di una vetrofania che è stata consegnata a chi è entrato a far parte di questa rete. Un marchio che serve a identificare chi lavora il tartufo. “Qui il tartufo è di casa” si legge nell’adesivo. Un modo per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e incrementare il senso di appartenenza a una comunità.

La rassegna prosegue il 21 agosto al Ganzo, doppio appuntamento il 28 agosto con la Bottega Toscana di Marti e i Quattro Gigli. Si riparte a settembre il 4 con l’Antica Macelleria Norcineria Marianelli, l’11 con il Dolcevita, doppio appuntamento il 18 settembre con il ristorante Mo del pastificio Morelli e la Bottega del gusto e il 25 settembre all’Ostacolo. Tartufo è anche pizza grazie ai gusti proposti da Sì Pizza il 4 settembre e Pirupizza l’11 settembre.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate