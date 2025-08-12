Palio di Siena, i cavalli ammessi alla Tratta

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 16 agosto 2025, che si svolgerà domani mattina, mercoledì 13 agosto, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, lunedì 11 agosto, e di questa mattina, martedì 12 agosto.
CAVALLO – PROPRIETARIO
- AMARCORD DE MORES – Salomone Nick Benveniste
- ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
- ARESTETULESU – Mark Harris Getty
- BAILA AA – Alberto Manenti
- BENITOS AA – Dario Colagè
- BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini
- CANARINU AA – Mark Harris Getty
- CARONTES AA – Giovanni Fattorini
- CASSIOX AA – Alessandro Neri
- CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
- COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
- COMPILATION AA – Federica Saracini
- CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis
- CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci
- DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti
- DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto
- DIODORO AA – Ilaria Bisconti
- DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
- DOLLARO AA – Francesco Scarparo
- DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
- DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty
- DOVIZIA AA – Andrea Viani
- DREEHER AA – Andrea Pellegrini
- EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
- ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
- FENOMENALE AA – Massimo Bonci
- REMOREX – Massimo Columbu
- SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
- UNAMORE – Stefano Vanni
- UNGAROS – Alessio Dominici
- VERANU – Alessandro Chiti
- VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
- VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
- ZENIS – Elvira Valenti
- ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt
Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa
