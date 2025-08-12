Palio di Siena, i cavalli ammessi alla Tratta

Attualità Siena
Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 16 agosto 2025, che si svolgerà domani mattina, mercoledì 13 agosto, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, lunedì 11 agosto, e di questa mattina, martedì 12 agosto. 

CAVALLO – PROPRIETARIO

  1. AMARCORD DE MORES – Salomone Nick Benveniste
  2. ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
  3. ARESTETULESU – Mark Harris Getty
  4. BAILA AA – Alberto Manenti
  5. BENITOS AA – Dario Colagè
  6. BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini
  7. CANARINU AA – Mark Harris Getty
  8. CARONTES AA – Giovanni Fattorini
  9. CASSIOX AA – Alessandro Neri
  10. CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
  11. COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
  12. COMPILATION AA – Federica Saracini
  13. CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis
  14. CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci
  15. DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti
  16. DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto
  17. DIODORO AA – Ilaria Bisconti
  18. DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
  19. DOLLARO AA – Francesco Scarparo
  20. DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
  21. DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty
  22. DOVIZIA AA – Andrea Viani
  23. DREEHER AA – Andrea Pellegrini
  24. EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
  25. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
  26. FENOMENALE AA – Massimo Bonci
  27. REMOREX – Massimo Columbu
  28. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
  29. UNAMORE – Stefano Vanni
  30. UNGAROS – Alessio Dominici
  31. VERANU – Alessandro Chiti
  32. VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
  33. VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
  34. ZENIS – Elvira Valenti
  35. ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

