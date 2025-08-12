Palio di Siena, i cavalli ammessi alla Tratta

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 16 agosto 2025, che si svolgerà domani mattina, mercoledì 13 agosto, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, lunedì 11 agosto, e di questa mattina, martedì 12 agosto.

CAVALLO – PROPRIETARIO